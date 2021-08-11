شكرا لقرائتكم خبر عن آمــن.. تعرف على أهم مزايا استخدام الغاز كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالعديد من المزايا حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع وفيما يلي أهم المزايا والتي كانت كالتالي..

١- نظيف

٢-يحافظ على البيئة.

٣- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

٤- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

٥- آمــن غيــر سـام .

٦- احتمالية اشتعاله ضئيلة.

٧- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.