شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأقل من مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 816 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 600 ألف برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.14 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 673 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.