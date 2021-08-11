الاقتصاد

معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأقل من مليون برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 816 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 600 ألف برميل.


وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.14 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 673 ألف برميل.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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