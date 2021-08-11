شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تقلص استهداف فئة المراهقين بالإعلانات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جوجل" – محرك البحث الإلكتروني المملوك لشركة "ألفابت" – عن خطة لتقليص استهداف فئة المراهقين الأصغر من 18 عاما، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تستهدف تحسين حماية الخصوصية.



وأضافت الشركة الأمريكية في مدونتها الرسمية بأنها سوف تبدأ حجب الإعلانات التي تستهدف الشباب المراهقين من الفئة المذكورة، وذلك اعتمادا على بياناتهم كالعمر والجنس والاهتمامات مشيرة إلى خطتها لإجراء بعض التعديلات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" التابع لها ومنصة "جوجل أسيستانت" ومتجر التطبيقات "جوجل بلاي".



وسوف تخصص الشركة أيضا الفيديوهات على منصة "يوتيوب" التي تستهدف المستخدمين البالغ أعمارهم ما بين 13 و17 عاما الأمر الذي يحجب مشاهدتهم لتلك الفيديوهات إلا عن طريق مستخدمين أكبر سنا.



وسوف تطلق "يوتيوب" تذكيرا للمستخدمين من فئة المراهقين بضرورة الحصول على بعض الراحة والنوم في أوقات معينة ووقف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أمامهم.



وعلى صعيد التداولات، استقر سهم "ألفابت" في ختام جلسة الثلاثاء على نحو سلبي عند 2736.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 2755.4 دولار وأقل سعر عند 2727.2 دولار.