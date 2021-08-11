أسعار النفط ترتفع أكثر من 2%

المناطق - وكالات

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس أكثر من 2%، إثر مؤشرات على تزايد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

فقد قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.59 دولاراً، أي 2.3 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 70.63 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.81 دولاراً، أي 2.7 بالمئة، لتنهي الجلسة عند 68.29 دولاراً للبرميل.