شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة " تحول الريف المصرى إلى قرى تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التحول الرقمى جزء من منطومة بناء مصر الرقمية المتعلقة بالخدمات الحكومية وتطوير الاداء

وتعمل مبادرة حياة كريمة على تأسيس قرى وريف تكنولوجي من خلال مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية تمهيدًا للاعتماد على تلك الشبكات في المستقبل، لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة، وخدمات مصر الرقمية، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى، وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ حسب الخطط المحددة.

وسيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا .

يذكر أن التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» والموزعة على عدد 52 مركز يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة تبلغ التكلفة 5.845 مليار جنيه مصري وتقوم بتنفيذها الشركة المصرية للاتصالات تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال 18 شهر،حسبما اكدته وزاره التخطيط