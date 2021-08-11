شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه المؤسسات الدولية عوائق توزيع لقاحات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولى، العديد من التحديات والعقبات لتوصيل اللقاحات للدول الفقيرة خاصة في قارة افريقيا حيث يتم التركيز على مساعدة البلدان على التأهب لتنفيذ عمليات التطعيم ومعالجة بعض عوائق توزيع اللقاحات التي واجهتها البلدان في المراحل الأولى لبرامجها للتطعيم.

وتتركَّز الأولويات الرئيسية فى مختلف البلدان على عدة مجالات تعرف عليها

1 - إدارة الخدمات اللوجستية للأنواع المتعددة للقاحات، بما في ذلك تحليل البيانات، ومتابعة المخزونات، وإدارة المخلفات.

2 - أنظمة الاتصال والمعلومات للتسجيل وتتبع المرضى ومراقبة الآثار الجانبية عقب التطعيم.

3 - تقديم الدعم لمساندة نماذج تقديم الخدمات وتدريب الموارد البشرية على اتباع نهجٍ أكثر تركيزا على الناس حتى تصل اللقاحات إلى الناس على نحو منصف فى كل المراحل حتى المرحلة الأخيرة.

4 – تقديم الدعم لبرامج تواصل مُصمَّمة بحيث تلائم ظروف كل بلد لمعالجة التردد في أخذ اللقاحات، بما في ذلك الاستخدام المبتكر لوسائل التواصل الاجتماعى.

5- فى كوت ديفوار، على سبيل المثال، كانت معدلات التطعيم متدنية حينما بدأت الحملة في مارس لكنها ازدادت من 2000 شخص إلى 20 ألف شخص يوميا فى غضون أسابيع استجابةً للطلب المتزايد وتحسُّن ثقة المواطنين.

6 - وبالمثل، قامت سيراليون وملاوي ورواندا وغانا على وجه السرعة بتوزيع جرعات اللقاحات التي تلقتها.

7 - في الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي عن اتفاق جديد مع مرفق كوفاكس للمساعدة على تسريع وتيرة توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم من خلال آلية تمويل جديدة تستند إلى ترتيبٍ لتقاسم التكاليف في إطار التزام السوق المسبق الذي ينسقه تحالف غافي للقاحات.

8 - يتيح هذا الاتفاق الجديد للبلدان المشاركة في التزام السوق المسبق شراء جرعات زيادةً على الجرعات المدعومة بالكامل من المانحين والتي يحصلون عليها بالفعل.

9 - سيكون بمقدور كوفاكس الآن إجراء مشتريات بالدفع مقدما من مُصنِّعي اللقاحات على أساس الطلب المُجمَّع من مختلف البلدان باستخدام التمويل المقدم من البنك الدولي.

10 - سيُمكِّن هذا البلدان من الحصول على الجرعات في وقت مبكر، وإعداد وتنفيذ خطط التطعيم على نحو أكثر فعالية.