شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع 1.5% مع تلقي المزيد من طلبيات الشراء على الطائرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعوما بتقرير شركة الطائرات الأمريكية بشأن طلبيات الشراء في الشهر الماضي.



وواصلت الشركة الأمريكية تلقي المزيد من طلبيات الشراء على طائراتها خلال يوليو/تموز لتتجاوز مستوى عمليات إلغاء الحجوزات، وذلك بالتزامن مع تعافي السفر جوا من تداعيات فيروس كورونا.



وفي بيان الشركة، تلقت "بوينج" طلبيات لشراء 31 طائرة في يوليو/تموز، من بينها 19 طائرة من طراز "737 ماكس".



وبلغ حجم الطلبيات التي تم إلغائها نحو 17 طائرة من "بوينج" في الشهر الماضي ليصل صافي الطلبيات إلى 14 طائرة.



وأشارت "بوينج" إلى أنها سلمت ما يقرب من 28 طائرة إلى العملاء في شهر يوليو/تموز، ويعد ذلك انخفاضا من حجم تسليم الطائرات في يونيو/حزيران والذي سجل 45 طائرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 235.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 236.8 دولار وأقل سعر عند 231.6 دولار.