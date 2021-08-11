شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يغلق مرتفعاً عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تداولات اليوم الثلاثاء محققا أعلى مستوى قياسي جديد، وذلك في ظل الأجواء الإيجابية المحيطة بلقاح الشركة الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.



يأتي ذلك في ظل الطلب القوي من الدول حول العالم لشراء لقاح "فايزر" الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية.



وأظهرت نتائج أعمال شركة "بيونتك" عن الربع السنوي الثاني أن الطلب على لقاحها الضاد لفيروس كورونا – بالتعاون مع "فايزر" – سيكون أكبر كثيرا في عام 2022 وما بعد ذلك.



ويتوقع محللون تحقيق "فايزر" مبيعات قوية خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري لا سيما وسط تكهنات بتوسيع إعطاء لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الأطفال ودراسات بمنح جرعة ثالثة لتعزيز المناعة.



تجدر الإشارة إلى أن إيرادات "فايزر" قفزت بنسبة 61% إلى 19 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك بدعم من مبيعات لقاح "كورونا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 4.8% وأغلق عند 48.1 دولار، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 48.5 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.