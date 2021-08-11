شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق عند مستوى قياسي جديد بعد تمرير مشروع البنية التحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مستفيدة من تمرير حزمة الإنفاق على البنية التحتية.



واتساقا مع توقعات المحللين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وصرح مدير المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأن ارتداء الأطفال للكمامات قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك بعد توصية من إحدى الجهات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأطفال – غير الحاصلين على اللقاح – من سن عامين للكمامات.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.81 دولار وأغلق عند 68.29 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.59 دولار وأغلق عند 70.63 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 163 نقطة) إلى 35264 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35285 نقطة وأقل مستوى عند 35091 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4436 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4445 نقطة وأقل مستوى عند 4430 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 14788 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14894 نقطة وأقل مستوى عند 14745 نقطة.