شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع قبيل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء قبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير العرض والطلب على الحبوب والسلع الزراعية الأمريكية من جانب وزارة الزراعة، والذي يصدر بصفة شهرية.



وبحسب التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الصادر أمس الإثنين، تم تصنيف 11% من محصول قمح الربيع الأمريكي عند جيد إلى ممتاز خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس/آب، وهو ما يعد ارتفاعا بنقطة واحدة من الأسبوع السابق له.



وكشف التقرير أيضا عن تصنيف الذرة دون التوقعات حيث تم تصنيف 64% عند جيد إلى ممتاز، فيما باعت شركات تصدير أمريكية 182.880 ألف طن من الذرة إلى المكسيك.



وبلغ إجمالي محصول الذرة البرازيلية عن موسم 2020/2021 نحو 86.650 مليون طن مقارنة بتوقعات يوليو/تموز عند 93.385 مليون طن ومقارنة بموسم التسويق 2019/2020 عند 102.5 مليون طن.



أما عن الصويا، فقد ذكرت وزارة الزراعة أن شركات تصدير أمريية باعت 132 ألف طن إلى الصين عن موسم التسويق 2020/2021 بجانب بيع 130 ألف طن إلى جهات غير معلومة.



وصنفت وزارة الزراعة 60% من محصول الصويا عند جيد إلى ممتاز في الأسبوع الماضي دون تغيير عن الأسبوع السابق له.



وبلغ إجمالي محصول الصويا البرازيلية 135.978 مليون طن مقارنة بتوقعات يوليو/تموز عند 135.912 مليون طن ومقارنة بنحو 124.845 مليون طن في موسم التسويق 2019/2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 13.36 دولار للبوشل.