شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع رغم صعود الدولار وإقرار حزمة البنية التحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إقرار حزمة البنية التحتية.



واتساقا مع توقعات المحللين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وصرح مدير المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأن ارتداء الأطفال للكمامات قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك بعد توصية من إحدى الجهات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأطفال – غير الحاصلين على اللقاح – من سن عامين للكمامات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 23.3 دولار للأوقية.