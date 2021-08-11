شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، اتساقا مع التوقعات.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر إقراض البنوك في اليابان ارتفع بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 1.6%.



وسجل الحساب الجاري الياباني فائضا بحوالي 1.78 تريليون ين خلال يوليو/تموز متجاوزا توقعات بفائض قدره 1.71 تريليون ين.



وارتفع مؤشر ثقة مراقبي الاقتصاد الياباني إلى 48.4 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 43.5 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 110.5، وسجل أعلى سعر عند 110.6 وأقل سعر عند 110.2.