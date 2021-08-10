أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 50، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.





إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، أسمنت سيناء، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المنصورة للدواجن، مصر بني سويف للأسمنت، سيدي كرير للبتروكيماويات، جولدن تكس للأصواف، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".





البورصة تربح 2.1 جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 50، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 414.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 6.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.60%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13227 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3845 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1080 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المجموعة المصرية العقارية 7 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي مستشفى النزهة الدولي 5500 سهم.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، بيع المساهم أحمد فاروق إبراهيم القطامي 200 ألف سهم بسعر 56.24 جنيه بقيمة إجمالية 11.24 مليون جنيه لتنخفض حصة المساهم من 10.92% إلى 9.032%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز.

فيما اشترى المساهم محمد ممدوح الماوي عدد 160.8 ألف سهم بسعر 53.8132 جنيه بقيمة إجمالية 8.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.619% إلى 10.52%.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع بنك كريدي أجريكول والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه مدته 7 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء خط إنتاج المخبوزات الجديد، والمقرر تشغيله خلال الربع الأول من عام 2022.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 197 مليون دولار مقابل 209 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%، وحقق البنك صافي ربح بعد الضريبة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار بنسبة نمو 12%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، صافي مبيعات بلغت 654.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 403.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 162%، وبلغ صافي الربح 52.12 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 21 مليون جنيه بنسبة نمو 348%.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خسائر في الإيرادات بلغت 422 ألف دولار مقارنة بأرباح إيرادات 791 ألف دولار بنسبة انخفاض 153%، وبلغت الخسائر 2.5 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 94%.

وبالنسبة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت الشركة إيرادات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 59.88%، وتحولت الشركة إلى الربحية وبلغت 283 مليون جنيه مقابل خسائر 28 مليون جنيه، وأرجعت التحول لصافي الربحية نتاج مجهودات إدارة الشركة في إنجاح منظومة التسويق واستقرار الأسواق محليًا وعالميًا، وكذا قدرتها على السيطرة على التكاليف وإتباع سياسات ترشيد النفقات خلال الفترة المالية الحالية وكذا ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2020.