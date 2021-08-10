شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 50، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.





إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، أسمنت سيناء، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المنصورة للدواجن، مصر بني سويف للأسمنت، سيدي كرير للبتروكيماويات، جولدن تكس للأصواف، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تربح 2.1 جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 50، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 414.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 6.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.60%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13227 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3845 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1080 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 40.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 36.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 59.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 39.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.89%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 11.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 97.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.