شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع رغم انتعاش الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش أسواق الأسهم.



ويتوقع محللون إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وصرح مدير المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأن ارتداء الأطفال للكمامات قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك بعد توصية من إحدى الجهات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأطفال – غير الحاصلين على اللقاح – من سن عامين للكمامات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1731.2 دولار للأوقية.