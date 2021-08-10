شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه والخام الأمريكي يرتفع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام من مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 68.7 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.9% إلى 71.09 دولار للبرميل.