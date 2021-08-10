شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتراف الدولي بـ«السعودي للاعتماد» يعزز البيئة التجارية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تحفيز الصادرات الوطنية من السلع والمنتجات وتمكينها من النفاذ للأسواق العالمية

• التأكيد على حرص المملكة على تطوير البنية التحتية للجودة

• رفع كفاءة المقيمين وجهات تقويم المطابقة وفق أفضل الممارسات العالمية

يعد حصول المركز السعودي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) إنجازا وطنيا جديدا سيكون له أثر على البيئة التجارية والاستثمارية بتعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الصادرات الوطنية من السلع والمنتجات وتمكينها من النفاذ للأسواق العالمية.

ويؤكد الاعتراف الدولي بالمركز السعودي للاعتماد، حرص المملكة على تطوير البنية التحتية للجودة وفعالية النظم القانونية والتشريعية، ورفع كفاءة المقيمين وجهات تقويم المطابقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وينعكس الاعتراف الدولي بالمركز السعودي للاعتماد بشكل إيجابي على صادرات المنتجات السعودية وعلى المستهلكين من خلال رفع جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقتهم بها.