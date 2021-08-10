شكرا لقرائتكم خبر 100 مليار في حسابات مستفيدي حساب المواطن خلال 45 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.

وعبر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما يوليانه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة، منها برنامج حساب المواطن والذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

989 ريالا متوسط دعم الأسرة

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.

10.5 ملايين تعويضات سابقة

وأشار القحطاني إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 ملايين ريال، مبينا أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شهادات وجوائز عالمية

يذكر أن برنامج حساب المواطن حصل على شهادات وجوائز عدة عالمية وإقليمية تضمنت حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الالكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتWSIS - الفئة السابعة - التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، كما حقق البرنامج شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS) والتي تحصل عليها في يونيو من العام الحالي، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019، وكذلك شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة، وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018.

تفاصيل الدفعات الدفعات الـ45

