شكرا لقرائتكم خبر 100 منشأة وطنية تحمل شعار «حلال»..وتركيز على الأغذية ومواد التجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدر مدير مركز (حلال) التابع لهيئة الغذاء والدواء الدكتور يوسف الحربي حجم منتجات الحلال عالميا بنحو 3,6 تريليونات ريال، مشيرا إلى أن حجم المنتجات الحلال يمثل 6 أضعاف سوق المنتجات العضوية عالميا، لافتا إلى وجود 9 محاور لاستراتيجية (حلال).

وقال الحربي خلال لقاء (الاستراتيجية الوطنية للحلال) التي نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس «إن التوقعات تشير إلى نمو قوي بنسبة 6% سنويا في قطاع منتجات الحلال، لافتا إلى أن المركز منح أكثر من 100 منشأة وطنية مصدر شعار (حلال)، ويركز حاليا على قطاع الأغذية والمستحضرات الطبية والتجميل».

3 توجهات

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للحلال تركز على 3 توجهات لتحقيق الأثر على المستوى العالمي وهي زيادة المملكة في تنظيمات الحلال، و مساهمة صناعة الحلال في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، و أن تكون المملكة مرجعية علمية و شرعية موثوقة في الحلال.إطلاق أنظمة الكترونية

وأشار إلى إعداد دليل المستثمر للخدمات في مجال (حلال) وتسويقها بواسطة دليل خدمات مركز (حلال) وتسويق دليل خدمات مركز حلال والترويج لعلامة حلال السعودية والمشاركة في فعاليات «استثمر في السعودية» بواسطة الترويج لعلامة حلال دوليا، مبينا أن مبادرات التقنية تشمل إطلاق الأنظمة الالكترونية لخدمات المركز السعودي للحلال بواسطة إصدار شهادة الحلال وإصدار شعار حلال للمنتجات داخل وخارج المملكة وربط الأنظمة الالكترونية لمركز حلال بنظام الفسح الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وتطوير منظومة تقنية لتتبع منتجات الحلال عبر تطبيق مختص بخدمات مركز حلال للتحقق من المنتجات الحلال وإطلاق منصة لإصدار شهادة الحلال.

9 محاور لاستراتيجية «حلال»:

