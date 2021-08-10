1.25 مليون غرامات لمخالفة نظام التتبع الدوائي

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وأوضحت «الغذاء والدواء» أنها نفذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام «رصد»، إضافة إلى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني.
ويعمل «رصد» على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافة إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
وتسعى «الهيئة» من خلال «رصد» إلى ضمان توفر الأدوية، وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.
مخالفات نظام رصد:
- القيمة : 1.25 مليون ريال
المخالفات :
- عدم توفر الأدوية
- عدم التسجيل في «رصد»
- عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء
نظام «رصد»:
- يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.
- يراقب عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة.
- يوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
- يحقق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها.
- تمكين المستهلك من التحقق عن سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي.
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