44 % زيادة في حاويات المناولة بميناء الملك عبدالله

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وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن الأداء القوي لميناء الملك عبدالله، يسلط الضوء على القدرات التشغيلية المتنامية واستمرار المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي، مبينا أن هذا النجاح سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد يربط بين القارات الثلاث.
يذكر أن ميناء الملك عبدالله استقبل بنجاح في 2020، 3 من أكبر سفن الحاويات في العالم في أسبوع واحد، وذلك بفضل بنيته التحتية الراسخة وما يتميز به من أرصفة بعمق 18 م، بالإضافة إلى ذلك تم اختياره كمحطة لوجستية رئيسة على البحر الأحمر لكل من ميرسك وMSC، وهما اثنان من أكبر خطوط الشحن.
حركة ميناء الملك عبدالله
- (يناير ـ يونيو 2021)
مناولة الحاويات
- الإجمالي: 1,402,200 حاوية قياسية
- الزيادة: 44.7%
البضائع السائبة والعامة
- الإجمالي: 2,582,153 طنا
- الزيادة 77.8%
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