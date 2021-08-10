الاقتصاد

5 معلومات عن انهيار سوق الذهب العالمى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب انهياره وتراجعه لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، بعد خسائر تتجاوز 2% يوم الجمعة الماضي وقت إغلاق السوق

 

 

1 -  إجمالي هبوط الذهب أكثر من 4.3% حتى الآن.

 

2 -   أونصة الذهب تهبط لمستويات 1720 دولار مقابل 1800 دولار تقريباً مطلع الأسبوع الماضي.

 

3 -  سعر المعدن النفيس في مصر يهبط عند 758 جنيها للجرام متراجعا 40 جنيها

 

4 -  أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات الفورية.

 

 5 - بيانات الوظائف الأميركية القوية تدفع المعدن النفيس للتراجع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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