شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن انهيار سوق الذهب العالمى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب انهياره وتراجعه لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، بعد خسائر تتجاوز 2% يوم الجمعة الماضي وقت إغلاق السوق

1 - إجمالي هبوط الذهب أكثر من 4.3% حتى الآن.

2 - أونصة الذهب تهبط لمستويات 1720 دولار مقابل 1800 دولار تقريباً مطلع الأسبوع الماضي.

3 - سعر المعدن النفيس في مصر يهبط عند 758 جنيها للجرام متراجعا 40 جنيها

4 - أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات الفورية.

5 - بيانات الوظائف الأميركية القوية تدفع المعدن النفيس للتراجع.