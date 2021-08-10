شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تحديث مصانع مصر للألومنيوم والسبائك والدلتا للصلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة جهودها لتطوير المصانع العامة بهدف رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها ومواكبة تلك المصانع للتطور الصناعة العالمى، مما يساهم في استمراها في المنافسة.

وحول تفاصيل تطوير بعض شركات القابضة المعدنية، كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن عملية تطوير مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى مستمرة لمواكبة أحدث التطور العالمى في الصناعة، ولا سيما أن الشركة تعد قلعة صناعية بكل المقاييس.

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن الشركة ستنتقل نقلة هامة من خلال تطوير الخط السابع لزيادة الإنتاجية لنحو 400 ألف طن مقارنة مع 320 ألف طن سنويا، كما تتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو %40 من تكلفة الإنتاج).

وحول تطوير مصانع السبائك الحديدية، أشار إلى أنه جارٍ تطوير الفرن الثالث مما يحسن المنتج بشكل كبير في السوق المحلى بجانب ميزة أعلى وتصنيع منتج جديد، حيث سيتم تنفيذ المشروع في غضون عامين من خلال إنشاء فرن لتصنيع سبيكة "سيلكون ميتال"، والتى تستخدم فى تصنيع مكونات الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

وبالنسبة لمصانع الدلتا للصلب أشاد الفقى، بنجاح الحكومة في تطويرها، ولا سيما أن المصانع منذ عام 1948 لم تشهد تحسينا كاملا، موضحا أنه تم زيادة الإنتاجية لـ250 ألف طن سيتم زيادتها لـ500 ألف طن بخلاف 10 آلاف طن مسبوكات.

يشار إلى أن مصر للألمونيوم ذكرت في بيان سابق لها للبورصة المصرية، أن عملية تطوير الخط السابع ستتكلف مبدئيا نحو 13 مليار جنيه، وتنفيذها بواسطة شركة بيكتل الأمريكية التى فازت بعملية الإنشاء وانتهت من الدارسات التي يجرى عرضها على الجهات المعنية.