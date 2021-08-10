شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إدخال بياناتك الوظيفية لمعرفة دورك فى الترقية × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ الخليج 365 في نشر نتائج الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة فى العاشرة من صباح غدا الأربعاء ولكي تتمكن من معرفة دورك في الترقية أو الحصول على حافز إضافى للموظفين أصحاب الدرجات الوظيفية من المستوى الأول " كبير".

الخطوات



1 - إدخال البيانات الشخصية" الاسم رباعي - الرقم القومي مكون من 14 رقم - جهة العمل"

كما هو موضح بالصورة





2- البيانات الوظيفية ويجب مراعاة إدخال البيانات الصحيحة للحصول على النتيجة الصحيحة وذلك لان اي خطأ في إدخال أي بيانات سيترتب عليه خطأ في النتيجة المنشورة.

وتضمن هذه البيانات الآتية :-

تاريخ التعيين ولديك اختيارين الأول قبل 2-11-2016- او بعد تاريخ 2-11-2016

المجموعة الوظيفية وتضمن المجموعة الوظيفية عدة خيارات " التخصصية - الكتابية والفنية - الحرفية والخدمات المعاونة"

الدرجة المالية الحالية للمعينين قبل 2-11-2016 أو المستوى الوظيفي للمعينين بعد 2-11-2016

تاريخ الحصول على أخر درجة مالية ويجب كتابة التاريخ الصحيح للحصول على الدرجة

3- الخيارات الخاصة بقرارات الاجازة بدون أجر أو الأعارة وهنا لديك 3 خيارات " لايوجد - إجازة رعاية طفل أو مريض - إعارة أو إجازة أخرى" بالنسبة للخيار الأول" لا يوجد " سيتم الإعلان عن حالة الموظف ودوره في الترقية أو الحصول على الحافز مباشرة، في الحالتين التاليتين يجب كتابة التاريخ الخاص بالاجازة والعودة للعمل مرة أخرى بالمواعيد الصحيحة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الصحيحة

4- اخيرا في حالة عدم معرفة البيانات الوظيفية السليمة يمكن مراجعة إدارة الموارد البشرية الخاصة بجهة العمل للحصول على بيان الحالة الوظيفية وإدخال البيانات منها للحصول على النتيجة الصحيحة.