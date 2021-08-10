شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول شاطئ عام بمدينة العلمين الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نتناول في هذا التقرير جميع المعلومات عن أول شاطئ بمدينة العلمين الجديدة من خلال سؤال وجواب.

يبلغ طول أول شاطئ عام بمدينة العلمين الجديدة نحو 14 كيلو متر، وينفذ على مرحلتين، طول المرحلة الواحدة نحو 7 كيلو مترات.

من المقرر أن يتم افتتاح الشاطئ العام أمام المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من بعض الإجراءات المتعلقة بتحديد قيمة التذكرة الرمزية، وتحديد أماكن نقاط التأمين وخلافه.

تم تشغيل أول مطعم داخل الشاطئ العام، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المطعم اللبنانى خلال الأيام القليلة المقبلة.

المساحة التي يتم افتتاحها في الوقت الحالي أمام المواطنين والتي تم الانتهاء منها ومن نقاط التأمين الخاصة بها تتضمن شبكات الواى فاى وخلافه، تقدر بنحو 1000 متر، "كيلو متر"، موضحة أنه تم إسناد أعمال تحديد قيمة التذكرة وخلافه، لأحد الشركات الخاصة.

المشروع استغرق تنفيذ نحو 12 شهرا، وشركة المقاولون العرب كان لها نصيب فى تنفيذ أول مرحلة من الشاطئ العام بطول 7 كيلو، من اجمإلى 14 كيلو، وتخطت تكلفة تنفيذ الشاطئ العام حاجز الـ260 مليون جنيه.

الشاطئ العام الذي تنفذه وزارة الإسكان فى مدينة العلمين الجديدة يعد الأول من نوعه من حيث طريقة التنفيذ وما يتضمنه، لافته إلى أن الشاطئ العام يتضمن غرف لتغيير الملابس وحمامات على راس كل كيلو، موضحة أن هذه الغرف تم إنشائها تحت الأرض حتى لا تعيق المنظر الجمإلى للشاطئ ، كما تم إنشاء حارات للدراجات بعرض 4 أمتار وبطول الشاطئ، كما تم إنشاء أماكن لركن للدراجات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء أماكن لشحن الموبايلات فضلا عن أماكن استراحات للزائرين.

تم الآنتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق، وتم الانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوإلى 3 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول 1300 م، وتم الانتهاء من تشطيب 2800 م، بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وتم زراعتها بالنخيل، وتم الانتهاء من أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة 4 كم لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب، وتم تجهيز وتسوية التبة أمام المنطقة الترفيهية وعمل ممشى بعرض 17 م أعلى التبة.

الشاطئ العام يتضمن ممشى سياحى، وحارات للدراجات، ومطاعم، وكافيهات، وملاعب للكرة الطائرة والتنس، كما تم توفير فرق غطس مدربة على أعلى مستوى لإنقاذ من يتعرض للغرق بالإضافة لفريق كامل من اللانشات وتوفير سيارة إسعاف متواجدة بكل كيلو.

يتم تنفيذ مصاطب جلوس بتصميم حديث، لاستغلال التدرج الطبيعى للهضبة الجيرية الموجودة على الساحل، لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الطبيعية المبهرة للمدينة، ويجرى صب جسم الجراج الرئيسى، الذى يسع 300 سيارة بالمنطقة الترفيهية، كما يتم تنفيذ الدور الأرضى فوق الجراج، والذى يحتوى على العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمإلى الغربى، كما سيتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتى تحتوى على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة.