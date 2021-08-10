شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصر تقيم حفل التكريم السنوى لأكثر من 800 من كباتنها المتميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تكريم 71 كابتن وكابتنه فى احتفال كبير أحياه النجم هشام عباس

هدايا عينية وخصومات على الزيوت والبطاريات وفحص وصيانة السيارات

إبراهيم مناع: الكباتن اهم عوامل نجاحنا والدافع وراء إتاحة خدمات جديدة لعملائنا

هيثم عصام: مزيد من الحوافز والمفاجئات السارة على مدار العام للكباتن الأوفياء

في إطار برامجها لدعم شركاء النجاح أقامت شركة كريم مصر، منصة الانترنت الرائدة للخدمات التكنولوجية والنقل التشاركى، حفلها السنوي لتكريم الكباتن الاكثر تميزا، وذلك بحضور ابراهيم مناع المدير الإقليمي لشركة كريم وهيثم عصام المدير العام لكريم مصر. يأتى هذا الاحتفال انطلاقا من فلسفة كريم الراسخة بأن الكباتن هم شركاء النجاح، بالإضافة الى خطة الشركة لدعمهم وتشجيعهم للقيام بعملهم بشكل أفضل، والتي تشمل أيضا عدد من المفاجآت الجديدة على مدار الأسابيع القادمة، وذلك تقديرا للجهود المبذولة منهم لتقديم أفضل خدمة لعملاء كريم في مصر.

وقال إبراهيم مناع، المدير الإقليمي لشركة كريم، ان تكريم الكباتن ليس مجرد احتفال نلتقي فيه لمنحهم مزايا وحسب وانما هو تأكيد على فلسفة راسخة لدى الشركة بأن الكباتن من اهم عوامل نجاح الشركة والدافع الأساسى وراء اتاحة خدمات جديدة لعملائنا استنادا على ان شركة كريم تمتلك مجموعة من الكباتن القادرين على تحقيق اهداف الشركة والوفاء بمتطلبات العملاء

ومن جانبه، وجه هيثم عصام المدير التنفيذي لشركة كريم مصر، الشكر لكباتن كريم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدا على عزم كريم تقديم مزيد من الحوافز والمفاجئات السارة على مدار العام، للكباتن الأوفياء

واثنى عصام على جهود كباتن كريم المتميزين خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان ولائهم للشركة وسعيهم لتلبية رغبات العملاء وتسهيل حياتهم من خلال الخدمات المتعددة على منصة كريم، هو رصيد دائم للشركة من النجاح والتقدم، خاصة وان شركة كريم تهدف فى الاساس الى تحقيق المعادلة الصعبة وهى ثقة عملائها بتقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وتسهيل حياة الكباتن وتحقيق الاستقرار المادى والمعنوى لهم، وتحقيق استراتيجية الشركة للنمو وريادة السوق.

وتضمن الحفل الذى اقيم تحت رعاية 5 رعاة هم شركة شيفرون مصر للزيوت، والبنك التجاري الدولي CIB، وغبور، وI-check لفحص وصيانة السيارات، وكلوريد للبطاريات، كلمات لفريق شركة كريم ورعاة الحفل، وفقرة ترفيهية أحياها المطرب الكبير هشام عباس، وحفل عشاء للحضور، وتكريم لعدد من الكباتن الاكثر تميزًا، كما قامت الشركة بتكريم الكابتينة زينب زكى التي قامت بأكبر عدد من الرحلات بين جميع القائدات الإناث في كريم وبلغ تصنيف الجودة الخاص بها 4.9 وتم منحها هاتف Infinix note 10 كهدية، بالإضافة الى مسابقات سحب على جوائز

وقدمت كريم خلال الحفل هدايا لـ 20 كابتن متميز تشمل قسائم بنزين بقيمة 1,000 جنيه، كما قدمت شركة شيفرون مصر للزيوت 27 هدية تشمل تغيير زيت 10,000، ومنظف دورة الوقود "تيكرون"، بالإضافة الى اختيار 13 كباتن أخريين من مستخدمي زيوت كالتكس لمنحهم قسائم خصم إضافية من ضمنهم 3 هدايا لكبتنات كريم، وقدمت كلوريد للبطاريات قسائم مجانية لثلاثة كباتن بالإضافة إلى ساعتين Casio وموبايل Oppo لثلاثة كباتن أخرين، كما قامت I-check الرائدة في مجال فحص وصيانة السيارات بتقديم هدايا لـ 5 كباتن.

وعلى هامش الاحتفال، اعلنت كريم مصر عن شراكتين جديدتين، مع كلًا من شركة كلورايد مصر للبطاريات وشركة شيفرون مصر للزيوت على أن تقوم الأولى بمنح جميع كباتن Careem فى كلًا من القاهرة والإسكندرية ثم باقي المدن خصم 30 ٪ على بطارياتها المتميزة Chloride Gold كبديل لبطارياتهم القديمة، وستقوم كالتكس بمنح الكباتن قسائم خصم بنسبة 15-20٪ على جميع منتجاتها.

الجدير بالذكر أن كريم قد اعلنت في وقت سابق على حوافز للكباتن في محافظة الاسكندرية على رحلات جو أوفر حيث قامت بتخفيض نسبة العمولة المخصصة لها من إجمالي قيمة الرحلات التي يقوم بها كباتن كريم ضمن خدمة "جو أوفر" داخل محافظة الإسكندرية لتكون 18.95% بدلا من 24.15% (شاملة الضرائب) من قيمة كل رحلة، هذا ويمكن لكباتن خدمة Go الآن أن يستقبلوا رحلات لخدمة “جو أوفر” -بناء على طلبهم- لمنحهم مزيد من الفرص لتحقيق الأرباح من الرحلات وتعظيم استفادتهم من العمل من خلال تطبيق كريم.