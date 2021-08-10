شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع في انتظار قرار مجلس الشيوخ بشأن حزمة تمويل البنية التحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف وسط انتظار الأسواق لقرار الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة الإنفاق على البنية التحتية.



ويتوقع محللون إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وصرح مدير المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأن ارتداء الأطفال للكمامات قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك بعد توصية من إحدى الجهات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأطفال – غير الحاصلين على اللقاح – من سن عامين للكمامات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.