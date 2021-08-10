شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للدولار الأسترالي وسط متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المتابعة اللصيقة من المستثمري في الأسواق لتطورات جائحة كورونا.



ويتوقع محللون إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر ثقة الشركات في أستراليا سجل انخفاضا عند -8 نقاط في الشهر الماضي بعد ارتفاعه في قراءة يونيو/حزيران مسجلا 11 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا، كما أن هناك تقارير إعلامية تتحدث عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7345، وسجل أعلى سعر عند 0.7357 في حين سجل أقل سعر عند 0.7315.