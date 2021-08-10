شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.94%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.07%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.07%، 0.03%، على التوالى.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.76%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 50، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 414.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 6.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.60%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13227 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3845 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1080 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.