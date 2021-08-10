شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات قطر والإمارات بجلسة الثلاثاء.. وصعود السعودية والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.91% رابحًا 101.90 نقطة ليغلق عند مستوى 11299.87 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.40% رابحًا 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1617.93 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.23% خاسرًا 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.67 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.19% خاسرًا 14.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7558.735 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.336 تريليون درهم، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.25% خاسراً 27.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10913.04 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.91% رابحًا 101.90 نقطة ليغلق عند مستوى 11299.87 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% رابحًا 114.74 نقطة ليغلق عند مستوى 24621 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.9 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.47%، ثم قطاعي المرافق العامة والرعاية الصحية بنسبة 1.03%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.9%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.78%، 0.73%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.26%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%.

وقفز 89 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 8.18%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 4.51%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.14%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 445.9 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحًا 30.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6596.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 36.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7189.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 18.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.70 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% رابحًا 31.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 279.7 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.95%، يليه قطاعي العقار والمنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.40% رابحًا 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1617.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 686.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 30.94% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.21%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 23.12% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 41.97% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.57%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.43%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.23% خاسرًا 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 75 مليون سهم محققة ما قيمته 105.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1509 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول-الشريحة ب بنسبة 5.35%، ثم سهم شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول-الشريحة أ بنسبة 4.56%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.89%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 26.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.49%.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 14.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7558.735 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.336 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 293.8 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4056 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.39%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.33%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 90%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 9.76%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 9.37%، فيما تصدر سهم "شركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 306.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.07%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% خاسراً 27.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10913.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 283.5 مليون سهم بقيمة 389.9 مليون ريال عبر تنفيذ 10215 صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفع 11 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.36%، ثم قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.07%، 0.01%، على التوالي.