الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية بين 2-3 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال حسن الفيومي تاجر بالسوق إن معظم أصناف الخضروات داخل السوق أسعارها تتراوح بين 2-6 جنيهات للكيلو بينها ييزيد عن ذلك عدد من الأصناف منها الفاصوليا والبامية، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم بين 1.5-2.75 جنيها للكيلو،الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو. 

 

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، والبامية بين 5-9 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.   

 

وأضاف الفيومي أن سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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