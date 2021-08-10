شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية بين 2-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسن الفيومي تاجر بالسوق إن معظم أصناف الخضروات داخل السوق أسعارها تتراوح بين 2-6 جنيهات للكيلو بينها ييزيد عن ذلك عدد من الأصناف منها الفاصوليا والبامية، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم بين 1.5-2.75 جنيها للكيلو،الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، والبامية بين 5-9 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وأضاف الفيومي أن سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.