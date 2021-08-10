شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب قبل قليل تراجعا بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام وقت كتابة هذه السطور، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 سجل 867 جنيها.

عيار 21 سجل 758 جنيها.

عيار 18 سجل 650 جنيها.

الجنيه الذهب 6064 جنيها.

أونصة الذهب 1737 دولارات.

وأعلن إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، ارتفاع الطلب على الذهب بصورة ملحوظة خلال الأسبوع الجاري مع انخفاض كبير في الأسعار بالسوق المحلي لتسجل الأسعار مستويات تقترب من 760 جنيها لعيار 21 مقابل سعر 798 جنيها قبل أسبوع تقريباً.

وأشار واصف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطب ارتفع على الذهب عيار 18 بشكل ملحوظ بالنصف الأول من 2021، وذلك بالمقارنة بالذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، لافتاً إلى تحول جزئي في أذواق المستهلك نحو الذهب عيار 18 لتعدد أشكاله.