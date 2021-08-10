شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-8-2021 تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.34 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.95 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.95 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.36 جنيه.

52.34 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.33 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.34 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.02 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.36 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.45 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.25 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.