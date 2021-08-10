شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر من موسم 2021/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي حصلت- وكالة أنباء الشرق الأوسط -على نسخة منه ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن في مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو7ر5%.

وفيما يتعلق بأهم التكتلات الجغرافية المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية ،أوضح التقرير استحواذ" الدول العربية"على 33% من قيمة الصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 741 مليون دولار، وكذلك بنسبة 41% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.614 مليون طن خلال تلك الفترة من الموسم السابق .

وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية" للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي" نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية "لدول الاتحاد الأوروبي "نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 25% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول "آسيا" نحو 241 مليون دولار خلال الفترة من " سبتمبر 2020- يونيو 2021" من خلال تصدير 443 ألف طن.

كما بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول "أفريقيا" نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن، و لدول الأمريكيتين " الشمالية والجنوبية"واستراليا" نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم السلع الزراعية المصدرة أوضح التقرير أن "الموالح" احتلت المرتبة الأولى من حيث السلع المصدرة بنحو 1.803 مليون طن ،بقيمة 843.155 مليون دولار،واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 16% من إجمالي كميات الحاصلات المصرية المصدرة بنحو 630.719 ألف طن، وعلى 9% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 200.731 مليون دولار.

وصدرت مصر من "البصل الطازج" نحو 320.549 ألف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، بقيمة 95.676 مليون دولار مستحوذ على 4% من القيمة.

كما استحوذت صادرات "الأعلاف" على 4% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 169.964 ألف طن بقيمة 27.03 مليون دولار مستحوذة على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من "المانجو الطازج" نحو 38.511 ألف طن بقيمة 28.175 مليون دولار، ومن "الرمان الطازج" نحو 106.816 ألف طن بقيمة 54.594 مليون دولار، و"الطماطم الطازجة" نحو 96.731 ألف طن بقيمة 37.348 مليون دولار، و "الفاصوليا الجافة" نحو 114.779 ألف طن بقيمة 109.615 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات "البطاطا الحلوة" نحو 38.592 مليون دولار لتصدير 82.08 ألف طن، و"العنب الطازج" نحو 217.503 مليون دولار لتصدير 118.18 ألف طن، و"الفول السوداني" نحو 69.833 مليون دولار لتصدير 44.419 ألف طن.

وحققت صادرات مصر من "الفراولة الطازجة" نحو 36.939 ألف طن بقيمة 87.938 مليون دولار، ومن "الخس الطازج" نحو 26.37 ألف طن بقيمة 16.591 مليون دولار، و"الفاصوليا الخضراء" نحو 24.67 ألف طن بقيمة 30.508 مليون دولار، ومن "نباتات طبية وعطرية" نحو 42.225ألف طن بقيمة 75.289 مليون دولار، ومن "أصناف أخرى "نحو 333.595 ألف طن بقيمة 282.235 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أوضح التقرير استحواذ 15 دولة على 75.3% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 2.992 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الموسم التصديري 2021/2020، وكذلك على 68.7% من قيمة تلك الصادرات بنحو 1.523 مليار دولار.

وأوضح أن "روسيا" تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2021 بنحو 657 ألف طن بقيمة 307 مليون دولار،وتستحوذ السوق الروسية على 17% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة وكذلك على 14% من القيمة.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى "المملكة العربية السعودية" نحو 571 ألف طن بقيمة 252 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى الموسم التصديري 2021/2020، لتستحوذ على 14% من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة وكذلك على 11% من القيمة.

واحتلت "الإمارات العربية المتحدة"المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 336 ألف طن بقيمة 116 مليون دولار، تليها "هولندا" بنحو 287 ألف طن بقيمة 189 مليون دولار.

واحتلت "المملكة المتحدة" المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 184 ألف طن بقيمة 165 مليون دولار، تليها "الهند" بنحو 146 ألف طن بقيمة 74 مليون دولار.

وجاءت "بنجلاديش" في المركز السابع بنحو 144 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار، تليها "الصين الشعبية" بنحو 96 ألف طن بقيمة 53 مليون دولار، ثم "سلطنة عمان" بنحو 88 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار، وفى المركز العاشر "إيطاليا" بنحو 86 ألف طن بقيمة 79 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى "سوريا" خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2021 نحو 43 مليون دولار من خلال تصدير 85 ألف طن لها، وإلى "الأردن" نحو 42 مليون دولار من خلال تصدير 82 ألف طن لها، وإلى "الكويت" نحو 33 مليون دولار لتصدير 81 ألف طن.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى "ليبيا"نحو 18 مليون دولار لتصدير 73 ألف طن، وإلى "العراق" نحو 40 مليون دولار لتصدير 76 ألف طن، ولباقي الدول نحو 980 ألف طن بقيمة 692 مليون دولار.