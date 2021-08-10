شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200- 14600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 10-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية بالسوق المحلى، حيث سجل سعر طن الحديد 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن .

وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.