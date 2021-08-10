شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط وبرنت يسجل 69.81 دولار و67.41 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم 69.81 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.41 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء ارتفعت ارتفاعا طفيفا ولكن من المتوقع أن تكون المكاسب محدودة وذلك نتيجة المخاوف من تؤثر زيادة الإصابات بفيروس كورونا علي الطلب علي الوقود.

وسجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.7 %.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع ل "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس .