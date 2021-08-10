شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي" تتحول للربحية خلال الربع الأول من عامها المالي مدفوعة بارتقاع المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 25.50% نتيجه لعودة الانشطة التجارية إلى طبيعتها فى الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع فى بند إيرادات التأجير وانخفاض المصاريف التشغيلية والتمويلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 45.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 36.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 22.18% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية وتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأضافة الى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال.