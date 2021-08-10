شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. حساب دعم المواطن يودع 1.9 مليار ريال في حسابات المستفيدين بنهاية أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية، بحسب صحيفة عكاظ.

وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته الممثلة في «صوتك مسموع» و«مركز الاتصال» و«حساب خدمة المستفيدين» و«الحساب الرسمي للبرنامج» و«حساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر»، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.

وأشار القحطاني إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت التعويضات نحو 10.5 مليون ريال، مبيناً أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس.

وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأوضح أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، في ما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.