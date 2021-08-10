شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع رغم استمرار ضغوط الدولار الأمريكي ومخاوف كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية على الرغم من المخاوف المتصاعدة جراء تفاقم جائحة كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا، كما أن هناك تقارير إعلامية تتحدث عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وظهرت "دلتا" في العديد من الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتابطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة والتي كانت تستعد مؤخراً لعودة الحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الجائحة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2621.5 دولار للأوقية.