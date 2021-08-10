شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب إقرار حزمة البنية التحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المناقشات المستمرة حول حزمة تمويل البنية التحتية في الولايات المتحدة.



ويتوقع محللون إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم مشروع الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة في دول أبرزها الولايات المتحدة.



وصرح مدير المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأن ارتداء الأطفال للكمامات قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك بعد توصية من إحدى الجهات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأطفال – غير الحاصلين على اللقاح – من سن عامين للكمامات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 35261 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4444 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 43 نقاط) إلى 14863 نقطة.