شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1.5% قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 1.5% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما طغي تأثير قرب إقرار مشروع قانون جديد للبنية التحتية فى الولايات المتحدة ،على استمرار تشديد القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى الصين ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 68.02$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.83$، و سجل أدنى مستوي عند 66.59$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.5 % إلى مستوي 70.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 69.33$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.97$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 65.17$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% ،وسجل مستوي 67.62$ للبرميل الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي ،بفعل تراجع واردات النفط إلى الصين للشهر الرابع على التوالي.

على حسب أخر الأنباء ، من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي فى وقت لاحق اليوم على إقرار مشروع قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار ، فى أحدث خطوات التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ،حيث من المتوقع إن يعزز هذا القانون النمو الاقتصادي فى البلاد وارتفاع الطلب على الوقود.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

فى الصين أبلغت السلطات الصحية يوم الثلاثاء عن المزيد من الإصابات بفيروس كورونا فى أحدث تفشي للمرض الذي تم اكتشافه لأول مرة فى البلاد فى أواخر عام 2019.

شددت بعض المدن الصينية من القيود المرتبطة بالعزل الصحي ،ضمن محاولات منع انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا فى البلاد.