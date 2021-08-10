شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل استمرار إفصاح سوق العمل فى الولايات المتحدة عن بيانات قوية ،تعزز من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات تشديد السياسة النقدية.

أضاف مؤشر الدولار قرابة 0.15 % إلى مستوى 93.1 نقطة الأعلى منذ 21 تموز/يوليو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.97 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قياسية عن فرص العمل فى الولايات المتحدة.

قفزت فرص العمل فى الولايات المتحدة بمقدار 590 ألف لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.1 مليون فرصة فى اليوم الأخير من حزيران/يونيو الماضي ،حسبما أفادت وزارة العمل الأمريكية فى استبيانها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف غير زراعية جديدة تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع تعديل وظائف حزيران/يونيو بالزيادة أيضا ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020.

وقال الاحتياطي الاتحادي أواخر الشهر الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع تعافي الواضح لسوق العمل مع تزايد الضغوط التضخمية ، سوف يفكر المركزي الأمريكي كثيرا فى الإعلان قريبا عن تقليص شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.