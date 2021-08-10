شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لمستوى قياسي جديد، لتوسع مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين، بفضل توالي إفصاح كبرى الشركات عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 472.26 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل انحسار مخاوف تفشي انتشار السلالة"دلتا" من فيروس كورونا فى القارة العجوز.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر الأمس الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,440.82 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1 %.