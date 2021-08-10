شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى فى 5 أشهر تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.2% إلى 1,727.17$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,730.02$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,738.28$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,683.67$ للأونصة ،فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 93.04 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود مع استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عزز توالي البيانات القوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قفزت فرص العمل فى الولايات المتحدة بمقدار 590 ألف لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.1 مليون فرصة فى اليوم الأخير من حزيران/يونيو الماضي ،حسبما أفادت وزارة العمل الأمريكية فى استبيانها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف غير زراعية جديدة تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع تعديل وظائف حزيران/يونيو بالزيادة أيضا ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020.

وقال الاحتياطي الاتحادي أواخر الشهر الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع تعافي الواضح لسوق العمل مع تزايد الضغوط التضخمية ، سوف يفكر المركزي الأمريكي كثيرا فى الإعلان قريبا عن تقليص شراء السندات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.75 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,023.54 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/مايو الماضي.