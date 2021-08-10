شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً ليخترق مستوى 67.45 ويحاول الثبات فوقه، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد لمراقبة تصرف السعر بالنسبة لهذا المستوى، حيث إن تأكيد الاختراق سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 69.25 وقد تمتد إلى 71.05، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستوى 65.20 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.50 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي