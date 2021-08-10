شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: مد فترة العمل بالمكاتب المطروح بها كراسات شروط "سكن لكل المصريين" لـ 6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد إن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية المطروحة من وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين" وذلك عبر مكاتب الهيئة بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية.

وأشار المصدر إلى تشكيل غرفة عمليات ومتابعة علي مستوي الجمهورية تتابع حركة بيع كراسات الشروط بكافة مكاتب البريد كما تم مد فترة العمل بمكاتب البريد فترة مسائية ليستمر العمل بها حتي الساعة 6 مساءاً بهدف الحد من التزاحم بالمكاتب وتسهيل حصول المواطنين علي كراسات الشروط.

كما توضح الهيئة القومية للبريد أن كراسات الشروط متواجده بوفره بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية ولايعتد بأسبقيه الشراء لذا تناشد الهيئة المواطنين بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد واستغلال ميزة استمرار العمل بالمكاتب لفترات مسائيه.