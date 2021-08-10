شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13243 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3846 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 3497 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، أسمنت سيناء، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المجموعة المصرية العقارية 7 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي مستشفى النزهة الدولي 5500 سهم.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، بيع المساهم أحمد فاروق إبراهيم القطامي 200 ألف سهم بسعر 56.24 جنيه بقيمة إجمالية 11.24 مليون جنيه لتنخفض حصة المساهم من 10.92% إلى 9.032%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز.

فيما اشترى المساهم محمد ممدوح الماوي عدد 160.8 ألف سهم بسعر 53.8132 جنيه بقيمة إجمالية 8.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.619% إلى 10.52%.

في سياق آخر أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع بنك كريدي أجريكول والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه مدته 7 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء خط إنتاج المخبوزات الجديد، والمقرر تشغيله خلال الربع الأول من عام 2022.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 197 مليون دولار مقابل 209 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%، وحقق البنك صافي ربح بعد الضريبة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار بنسبة نمو 12%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، صافي مبيعات بلغت 654.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 403.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 162%، وبلغ صافي الربح 52.12 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 21 مليون جنيه بنسبة نمو 348%.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خسائر في الإيرادات بلغت 422 ألف دولار مقارنة بأرباح إيرادات 791 ألف دولار بنسبة انخفاض 153%، وبلغت الخسائر 2.5 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 94%.

وبالنسبة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت الشركة إيرادات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 59.88%، وتحولت الشركة إلى الربحية وبلغت 283 مليون جنيه مقابل خسائر 28 مليون جنيه، وأرجعت التحول لصافي الربحية نتاج مجهودات إدارة الشركة في إنجاح منظومة التسويق واستقرار الأسواق محليًا وعالميًا، وكذا قدرتها على السيطرة على التكاليف وإتباع سياسات ترشيد النفقات خلال الفترة المالية الحالية وكذا ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2020.