شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 23-24 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا فى السوق منذ عيد الأضحى المبارك، وبالنسبة لأسعار البيض مازالت مرتفعة قليلا.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا داخل المزارع، موضحا أن سعر الكيلو داخل المزرعة يتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو بينما تراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها .

وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض تراوحت بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وطبق البيض البلدى 45 جنيها في المزرعة وبين 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.