الاقتصاد

من داخل المتحف الكبير.. عرض فيلم وثائقى يرصد عملية نقل مركب خوفو الأولى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد -  

 

واستقبل، فجر يوم السبت الماضي المتحف المصرى الكبير مركب الملك خوفو الأولى، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقلها من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصرى الكبير.

 

وذكرت وزارة السياحة والآثار فى بيان صادر عنها، إن مشروع نقل مركب خوفو الأولى يهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، فى التاريخ الإنساني، وهو مركب خوفو الأولى التى يبلغ عمرها أكثر من 4600 عاماً، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصرى الكبير.

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (16)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (17)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (18)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (19)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (20)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (21)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (22)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (23)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (1)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (2)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (3)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (4)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (5)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (6)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (7)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (8)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (9)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (10)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (11)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (12)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (13)

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (14)

 

 

 

المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري الكبير للكشف عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو (15)

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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