شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "كيمانول" تُوصي بزيادة رأس المال بطرح حقوق أولوية بـ 550.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 550.491 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف بشكلٍ أساسي من زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية.

يُشار إلى أن الشركة قد تسلمت موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة طاقته الانتاجية بحوالي 100 ألف طن، والتي ستساهم في خفض تكاليف الانتاج للشركة ورفع العوائد المالية.

ومن المتوقع أن تؤدي أن هذه التوسعة إلى البدء بمشاريع الشركة المستقبلية التي تم الإعلان عنها، في مارس 2020، لمواءمة النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030.

كذلك تسعى الشركة إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وبحسب البيان، ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 31.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 14% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وارتفعت الإيرادات إلى 228.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 98.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.